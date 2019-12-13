Дебоширов из Москвы обвинили в хулиганстве на летящем в Ростов самолете

СЕГОДНЯ 20:54 2019-12-13T20:54:59+03:00

Москвичей признали виновными в дебоше в самолете, летящем в Ростов. Фото: ГУ МВД по РО

Изменить размер текста: A A

Двух москвичей обвиняют в хулиганстве на борту самолета, летящего в Ростов-на-Дону.

Инцидент произошел еще 22 июня. В ходе следствия выяснилось, что двое братьев в нетрезвом состоянии зашли на борт и стали проявлять агрессию по отношению к экипажу и другим пассажирам. Мужчины ругались и отказывались выполнять требования стюардесс и командира корабля. На любые замечания и попытки унять дебоширов они не реагировали.

Из-за нетрезвых молодых людей рейс был задержан больше чем на час, а авиакомпания «Азимут», которая осуществляла рейс, понесла убытки на 90 тысяч рублей.

- Мужчин признали виновными по статье «Хулиганство» и назначили наказание - по два года лишения свободы условно с испытательным сроком, тоже два года. Кроме того, виновные возместили перевозчику ущерб, - сообщили в пресс-службе южной транспортной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А ну, подать мне другое кресло!»: Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург.

Хулигана скрутили прибывшие сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU