2019-12-13T21:24:03+03:00
Происшествия

Ростовчанин зарезал бывшего сокамерника во время застолья

По факту произошедшего проводится проверка
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Ростове мужчина зарезал бывшего сокамерникаВ Ростове мужчина зарезал бывшего сокамерникаФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Ростовчанина подозревают в совершении убийства бывшего сокамерника.

В ходе следствия выяснилось, что в ноябре 2019 года 53-летний мужчина распивал спиртные напитки со своим 63-летним приятелем. Во время застолья между друзьями разгорелся конфликт, в результате которого мужчина помоложе схватил со стола кухонный нож и нанес своему оппоненту девять ударов в живот. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

- Во время следствия оперативники выяснили, что обвиняемый с 1999 по февраль 2019 года отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет за убийство. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

По делу в настоящее время ведется следствие. Оперативники проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове нетрезвый злоумышленник под покровом ночи зарезал прохожего на улице.

Правоохранители задержали парня по горячим следам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодые парни ограбили антикафе в Ростовской области
В Новочеркасске молодой водитель сбил школьника на проезжей части
Ростовчанин зарезал бывшего сокамерника во время застолья
Дебоширов из Москвы обвинили в хулиганстве на летящем в Ростов самолете
Обвиняемому в ростовском СИЗО попытались передать сотовые телефоны
Очередной дом сгорел на Театральном спуске в Ростове
Москва сделала новогодний подарок для Ростова: 60 троллейбусов поставят в донскую столицу
Рецепт новогодней черепахи от самого популярного фуд-блогера Ростова
Панамский сухогруз с пшеницей сел на мель в порту Ростовской области
«2% годовых»: Работы по дальневосточной ипотеке стартуют в ВТБ
Писатель и публицист Александр Лапин встретится с ростовскими читателями
Браконьерский улов на три миллиона рублей задержали в Ростовской области
Из антикафе в Таганроге вынесли то, что плохо лежало
Новогодняя ярмарка в Ростове-на-Дону: где работает и когда
В Батайске столкнулись «Мерсес» и «Лада»
Резко возжелавший себя «похотливый самец» удовлетворялся в полной ростовской маршрутке
В Ростовской области почти месяц разыскивают 46-летнего Андрея Студеникина
«Зеленый щит» в скором времени появится вокруг Ростова-на-Дону
Мужчина убил незнакомого парня на улице в Ростове
Инструменты на 46 тысяч рублей украл с прошлой работы житель Ростовской области
Сгонять за алкоголем на угнанном тракторе решил житель Ростовской области
Гендиректора «Ростов Экспо» избили и ограбили в собственном доме
Ростовчане за год задолжали за воду более миллиарда рублей
«Аэрофлот» отказал пассажиру в полете из-за сломанного кресла и обманул трижды
«Опять безвкусица!»: «Цыганская» елка ростовчанки Анастасии Костенко возмутила подписчиков
Три с половиной года колонии строго режима получил экс-зам начальника ГУФСИН Сергей Ральников