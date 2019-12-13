Ростовчанин зарезал бывшего сокамерника во время застолья

СЕГОДНЯ 21:24 2019-12-13T21:24:03+03:00

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Ростовчанина подозревают в совершении убийства бывшего сокамерника.

В ходе следствия выяснилось, что в ноябре 2019 года 53-летний мужчина распивал спиртные напитки со своим 63-летним приятелем. Во время застолья между друзьями разгорелся конфликт, в результате которого мужчина помоложе схватил со стола кухонный нож и нанес своему оппоненту девять ударов в живот. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

- Во время следствия оперативники выяснили, что обвиняемый с 1999 по февраль 2019 года отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет за убийство. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

По делу в настоящее время ведется следствие. Оперативники проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU