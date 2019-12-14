Ростовчанка Татьяна Гайворонская не смогла покорить жюри и покинула шоу «Голос»

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-14T12:06:45+03:00

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Ростовчанка Татьяна Гайворонская после очередного выступления покинула шоу «Голос».

Певица из донской столицы в «Нокаутах» исполнила песню Муслима Магомаева «Лучший город Земли». В закулисье девушка отметила, что сделала уже максимум из того, что задумывала в раках проекта. По словам Татьяны она уже была готова к любому решению судей. Своим выступлением она не смогла покорить сердце своего наставника Валерия Сюткина. В полуфинал конкурса он решил пойти с другим участником своей команды.

- Мне кажется, что в исполнении Тани было слишком много действий. Надо было сконцентрироваться на чём-то одном, - прокомментировала Полина Гагарина выступление Гайворонской.

Сергей Шнуров поддержал коллегу, подчеркнув, что «не хватало только сальто».

- Я готов сделать выбор. Девочки, вы большие молодцы, я вам очень благодарен. Но дальше со мной идёт Элимдар Сейдосманов, - заявил Валерий Сюткин, выбрав своего второго полуфиналиста.

Ростовчанка Татьяна Гайворонская поблагодарила всех за поддержку. Пока певица говорила свою трогательную прощальную речь, никто из наставников так и не решился её спасти и она окончательно покинула проект.

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ИСТОЧНИК KP.RU