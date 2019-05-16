Отмена итогов шоу «Голос. Дети»: Ростовский блогер предложил сделать Аллу Пугачеву главным арбитром и перестать издеваться над детьми

Интернет взорвала новость о том, что Первый канал отменил итоги шоу «Голос.Дети», а победу дочери известной российской певицы Алсу обеспечили боты. Специалисты уже озвучили, что за девочку было подано 38 тысяч (!) фальшивых голосов. И через неделю - 24 мая, будет сниматься новый дополнительный финал «Голос.Дети».

О том, как на этот раз обеспечить честность выбора, и кто на самом деле заслуживает победы? Об этом мы поговорили с экспертом совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, известным ростовским блогером Вадимом Манукяном.

Победительницей шоу "Голос. Дети" стала 10-летняя Микелла Абрамова. Фото: Максим Ли

- Действительно, в последнюю неделю информация была очень противоречивая: кто-то говорил, что результаты смс-голосования финала шестого сезона «Голос. Дети» справедливы, сейчас речь о том, что все-таки имела место накрутка, а победу победительнице обеспечили специальные программы, - говорит Вадим. - Все очевидно понимали: накрутки были, но каким образом это происходило, никто не знал. В этом должны были убедиться и все тщательно проверить только эксперты. Но, если правда в том, что результаты аннулируют и будут переснимать дополнительный финал, то тут остается много вопросов. Во-первых, большинство детей, которые не выиграли в первом финале, получили «Звезду Аллы», денежное вознаграждение и дипломы. В-вторых, самой Микелле уже вручили главный приз. И как теперь с этим быть? Все отнять?

- На подготовку к дополнительному финалу есть всего неделя. Как можно выйти из ситуации сейчас?

- Неизвестно как будет все организовано, где гарантия того, что звезды опять не скажут своим фан-клубам: «Давайте активизироваться!». Кто это предотвратит? Будут ли об этом писать? Будет ли Первый канал настаивать на том, чтобы не было дополнительных призывов к голосованию? Я думаю, на будущий год все нужно, безусловно, менять. Этот формат, который есть сейчас, уже категорически не подходит. Все-таки придется делить конкурс на «Народные дети» и «Дети из шоу-бизнеса».

- Но речь о том, как быть сейчас...

- Наверное, в этот раз главенствующую роль стоит отдать не зрителям, а наставникам, которые будут иметь право решающего голоса. По сути, получается что на «Евровидении» жюри также имеет решающий голос. Мы вроде ругаем эту систему, а, наверное, она имеет под собой право быть. И здесь жюри должно получить больше полномочий.

Голосование в финале очередного сезона телешоу "Голос. Дети" обернулось скандалом. Фото: Максим Ли

- Но и в этом случае могут сказать про наставников - проголосовали за дочь подруги или выбрали своего из родной команды?

- В этой истории активно проявила себя и включилась в ситуацию Алла Пугачева. И, наверное, стоит Первом каналу пригласить ее в качестве главного арбитра. Алла Борисовна сможет отдать свой решающий голос в чью-то пользу, если будут разночтения или вопросы у наставников.

- Кажется, что в этой истории больше всего пострадали дети...

- Согласен. Давайте не забывать о том, что для детей это все большой стресс. Одни уже смирились с поражением. Но есть и та, кто свыклась со своей победой вопреки всему негативу, который на нее обрушился. Я представляю, как себя будет чувствовать Микелла Абрамова, которая уже получила приз. У нее что все обратно отберут? В чем ребенок виноват? Это все выглядит достаточно странно. Плюс дети могут перегореть в конце концов и не факт, что они хорошо споют и подготовятся. Времени, и правда, очень мало. Все внутренне для себя этот конкурс же закрыли, перевернули эту страничку. И совершенно не факт, что все будет настолько безоблачно в этом дополнительном финале.

Надеюсь, дети не останутся в обиде. И, конечно, в идеале нужно сделать их всех победителями и каждому вручить запись песни в качестве подарка. Они, собственно говоря, это все заслужили и хватит уже над детьми издеваться!

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