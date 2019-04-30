«Сестрюня, будь счастлива!»: Финалист скандального шестого сезона «Голос. Дети» Роберт Багратян поздравил с днем рождения дочь Алсу

Накануне, 29 апреля, свой день рождения отметила победительница скандального шестого сезона «Голос. Дети» Микелла Абрамова. Девочке исполнилось 11 лет. Победа дочери известной российской певицы Алсу стала для многих неожиданностью. А в Интернете страсти по поводу того, кто должен был бы победить на самом деле, если бы за звездную участницу не призвали голосовать многие звезды отечественного шоу-бизнеса, не утихают до сих пор. В дело вмешалась сама Примадонна, которая наградила от себя тех, кого посчитала нужным - пригласила в ресторан и вручила им «Звезду Аллы».

Пугачева попросила собрать всех ее фаворитов, чтобы вручить им свою награду. Фото: предоставлено "КП" мамой Роберта Багратяна.

Однако как рассказала мама финалиста шоу «Голос. Дети» 13-летнего Роберта Багратяна в эксклюзивном интервью газете «Комсомольская правда Ростов-на-Дону», за время проекта ребята успели подружиться. Они обменялись контактами, страничками в социальных сетях и продолжают общаться, несмотря на то, что многие разъехались по своим городам. Подтверждение тому и пост самого Роберта, который он сделал в Инстаграм.

robert_bagratyan День удался с моими любимыми сёстрами Время так быстро летит

- С Днем рождения, Микки, - написала Роберт, приложив к сообщению фотографию вместе с Микеллой Абрамовой и Нино Чеснер (ребята вместе дошли до финала и были в одной команде Светланы Лободы, но проиграли Микелле, - прим. автр. ). - Желаю всего самого наилучшего. Сестрюня, будь счастлива!

Сообщение не осталось незамеченным для поклонников мальчика.

- Твоя харизма и твой талант восхищают! - оставил комментарий-поддержку кто-то из фанатов. - Успех уже в твоих руках! А трудности и несправедливость сделают тебя только сильнее! Твоя сила в тебе.

Но были и те, кто заметил - дети оказались мудрее взрослых.

robert_bagratyan С днём рождения Микки

- Роберт какой ты молодец! Просто Ангел! Голос шикарный. Переслушиваю твои песни, - написала одна из подписчиц. - Будь всегда таким! Будь всегда счастлив! И спасибо огромное твоим родителям за такое воспитание и за тебя.

Были и такие комментарии: «То чувство, когда дети оказались умнее, чем взрослые. Умница, Роберт», «Роберт! Спасибо за поздравления Микелле! Дети лучше взрослых!» и «Роберт, ты лучший. Присоединяемся к поздравлениям! Микелла, с днем рождения! Детки, вы молодцы, что дружите все вместе!».

Пост юного артиста с поздравлением собрал больше тысячи лайков.

robert_bagratyan И ещё одна фотка с Алсу

КСТАТИ

Запись эфира на эту тему на радио "Комсомольская правда-Ростов" на 89,8 FM (подробности)

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О том, как все происходило без телекамер и в атмосфере полной секретности, в эксклюзивном интервью газете «Комсомольская правда-Ростов» рассказала мама 13-летнего ростовчанина Роберта Багратяна. Артистичного парнишку называли одним из любимцев публики, а в день финального выступления он потерял голос, но все равно нашел в себе силы и зажег зал. (подробности)

МНЕНИЕ

"Только дети должны за себя агитировать": Известный блогер Вадим Манукян прокомментировал скандал вокруг шестого сезона «Голос.Дети»

- К сожалению, Микеллу очень жалко. Она попала в очень неприятную ситуацию по вине взрослых, которые в угоду своим амбициям решили сделать из нее карманную звезду. Но, к сожалению, не подумали, какие последствия могут быть у этого решения. Они не просчитали до конца ситуацию. В свое время Первый канал говорил, что взрослые не должны вмешиваться в результаты голосования (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Ну что делать, мы в таком мире живем»: мама Роберта Багратяна отреагировала на результаты скандального финала шестого сезона шоу «Голос.Дети»

- У нас было сильное напряжение в последний день. Голоса у Роберта не было вообще, но потом все наладилось и он вышел на сцену, - рассказала она.

- Как вам результаты голосования? - задали мы вопрос, который сейчас активно обсуждают зрители проекта на просторах Интернета. (подробности)

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Роберт признается, что его глобальная цель - стать великим певцом.

- Чтобы все знали меня, - мечтает он. - Я напишу очень хорошую песню, чтобы она была у всех на слуху. Хотя понимаю, что надо предпринять очень много усилий, чтобы этого добиться. (подробности)

КСТАТИ

ТОП-10 неизвестных фактов об участнике шоу «Голос. Дети» Роберте Багратяне

Мама говорит, что Роберт пел всегда и везде: устраивал дома и в гостях импровизированные концерты. А когда пошел в школу, то напевал не только на переменах, но и на уроках. Именно это так впечатлило его первую школьную учительницу, что та вызвала к себе его родителей и посоветовала, отдать его в вокальную студию. (подробности)

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Участник шоу «Голос.Дети» Роберт Багратян угрожал маме, что бросит петь, если та не отпустит его участвовать в конкурсе

Мама мальчика вспоминает, что они до последнего не были уверены, что дойдут до финала.

- Я ему говорила: «Там столько талантливых детей на кастинге - тысячи, а выберут всего сто. Забудь!», - говорит мать. - А он верил. Когда мы простояли весь день на кастинге, я честно ответила: «Роберт, забудь!» Но к вечеру нас прослушали, а через три дня перезвонили и сказали: «Готовьте, программу!».

Не просто пришлось юному ростовчанину и на слепых прослушиваниях. (подробности)