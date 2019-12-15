Секретом великолепной фигуры после беременности и родов поделилась ростовчанка Виктория Лопырева
Ростовчанка Виктория Лопырева ответила в соцсети на вопрос одной из подписчиц о том, в чем секрет ее стройности.
Модель из донской столицы призналась, что активно не занимается никакими видами спорта и на жестких диетах тоже не сидит. Девушка считает, что главным секретом ее сохранившейся после беременности и родов фигуры является генетика.
Подписчицы девушки сделали ей огромное количество комплиментов после опубликованного фото в купальнике с медового месяца на Мальдивах.
«Класс! Повезло… Вы такая сексуальная на этом фото», «Виктория, Вы как статуэточка. Хорошего Вам отдыха и отличного настроения», «Ого! Стройняха!», «Стройняшка!», «Фигурочка шикарная… Обожаю…», - написали подписчики Виктории.
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Пара чувствует себя в максимально приватной атмосфере.
ИСТОЧНИК KP.RU