Секретом великолепной фигуры после беременности и родов поделилась ростовчанка Виктория Лопырева

СЕГОДНЯ 09:49 2019-12-15T09:49:50+03:00

Подписчицы модели не могут скрыть восторга от ее подтянутого тела

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Ростовчанка Виктория Лопырева ответила в соцсети на вопрос одной из подписчиц о том, в чем секрет ее стройности.

Модель из донской столицы призналась, что активно не занимается никакими видами спорта и на жестких диетах тоже не сидит. Девушка считает, что главным секретом ее сохранившейся после беременности и родов фигуры является генетика.

Подписчицы девушки сделали ей огромное количество комплиментов после опубликованного фото в купальнике с медового месяца на Мальдивах.

«Класс! Повезло… Вы такая сексуальная на этом фото», «Виктория, Вы как статуэточка. Хорошего Вам отдыха и отличного настроения», «Ого! Стройняха!», «Стройняшка!», «Фигурочка шикарная… Обожаю…», - написали подписчики Виктории.

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Пара чувствует себя в максимально приватной атмосфере.

ИСТОЧНИК KP.RU