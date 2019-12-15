Ростовчане предпочитают украшать к Новому году живые ели

СЕГОДНЯ 12:36 2019-12-15T12:36:40+03:00

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Результаты исследований спроса и цен на новогодние ели представили аналитики интернет-сервиса для размещения объявлений Avito.

Согласно этой статистике стало известно, что жители донской столицы предпочитают покупать настоящие новогодние ели. К моде на покупку искусственных деревьев ростовчане относятся скептически. Горожане любят чувствовать у себя в доме хвойный запах, даже несмотря на то, что потом будет много проблем с ее выносом.

Вместе с ростовчанами покупать живые ели предпочли жители шести городов Барнаула, Саратова, Перми, Ульяновска, Краснодара и Омска. Стоит отметить, что в прошлом году было гораздо больше желающих положить подарки под настоящую лесную красавицу.

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ИСТОЧНИК KP.RU