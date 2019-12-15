2019-12-15T21:28:33+03:00
Общество

Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала о своем «месте силы»

Девушка считает, что у каждого должно быть вдохновляющее место
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Виктория Лопырева рассказала о своем "месте силы". Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в ИнстаграмВиктория Лопырева рассказала о своем "месте силы". Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм
Изменить размер текста:

Ростовская модель Виктория Лопырева не перестает радовать подписчиков жаркими снимками с Мальдив и глубокомысленными постами.

В этот раз девушка опубликовала снимок, на котором она стоит на манящем песке пляжа, а за ее спиной плещутся морские волны. Одета красавица в красивую легкую кофточку и короткие шортики, которые обнажают ее стройные ноги.

Под снимком Виктория рассказала историю о своем «месте силы». Как можно догадаться, вдохновляющим местом для нее стали Мальдивы.

- Принято считать, что у каждого есть место силы. Никто точно не может сказать, как именно это работает, но то, что в определенных местах чувствуешь себя лучше/свободнее/продуктивнее - проверено. Для меня это обязательно место у тёплой воды, а если ещё и совместить идеальный климат с прекрасным сервисом отеля - полное попадание в цель, - написала Виктория Лопырева

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Секретом великолепной фигуры после беременности и родов поделилась ростовчанка Виктория Лопырева.

Подписчицы модели не могут скрыть восторга от ее подтянутого тела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала о своем «месте силы»
Ростовскую актрису Марию Семкину покусал жук и напугал леопард в Мозамбике
Ростовчане искренне удивились цветущим под Новый год одуванчикам
В центре Ростова ярким пламенем сгорел частный дом
Дорогое имущество из машины похитил в Ростове местный житель
Снаряд времен ВОв обнаружил на левом берегу Дона
В Ростовской области ищут 38-летнего Сергея Токарева
Отключение света в Ростове-на-Дону с 16 по 20 декабря 2019: где и когда
Врачи выписали из больницы облитую кислотой жительницу Ростовской области
В центре Ростова иномарка сбила женщину на «зебре»
Расширить дорогу на Орбитальной до трех полос предложил житель северного микрорайона Ростова
Ростовчане предпочитают украшать к Новому году живые ели
Движение в центре Ростова будет перекрыто до 15 февраля
«Когда познал всю бренность бытия»: ростовчанин в одних трусах и с тазиком сел покурить в центре города
Новогодние праздники в Ростове: где и когда перекроют движение транспорта
Секретом великолепной фигуры после беременности и родов поделилась ростовчанка Виктория Лопырева
В Ростовской области двое водителей не поделили парковочное место и устроили перестрелку
Муж ростовской Модели Дмитрий Тарасов рассказал о здоровом образе жизни в Госдуме
Ростовчанка Виктория Лопырева показала яркие отрывки их с мужем медового месяца
В Волгодонске насильник надругался над женщиной в темном переулке
Ростовчанка Мария Лиман поделилась с подписчиками фантазиями о БДСМ