Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала о своем «месте силы»

СЕГОДНЯ 21:28 2019-12-15T21:28:33+03:00

Девушка считает, что у каждого должно быть вдохновляющее место

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Ростовская модель Виктория Лопырева не перестает радовать подписчиков жаркими снимками с Мальдив и глубокомысленными постами.

В этот раз девушка опубликовала снимок, на котором она стоит на манящем песке пляжа, а за ее спиной плещутся морские волны. Одета красавица в красивую легкую кофточку и короткие шортики, которые обнажают ее стройные ноги.

Под снимком Виктория рассказала историю о своем «месте силы». Как можно догадаться, вдохновляющим местом для нее стали Мальдивы.

- Принято считать, что у каждого есть место силы. Никто точно не может сказать, как именно это работает, но то, что в определенных местах чувствуешь себя лучше/свободнее/продуктивнее - проверено. Для меня это обязательно место у тёплой воды, а если ещё и совместить идеальный климат с прекрасным сервисом отеля - полное попадание в цель, - написала Виктория Лопырева

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ИСТОЧНИК KP.RU