2019-12-15T22:07:34+03:00
Общество

Живые елки оказались доступны не всем ростовчанам

Маленьких деревьев у продавцов практически нет в наличии
Иван ТИМОФЕЕВ
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Ели в Ростове оказались дороже ожидаемогоЕли в Ростове оказались дороже ожидаемогоФото: Архив "КП"
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Реальные цены на новогодние елки не совпали с ожиданиями ростовчан.

В Ростове заработали сразу несколько точек по продаже лесных красавиц. Стоимость новогоднего дерева начинается от 700 рублей. В то время как в департаменте потребительского рынка Ростовской области уверяли, что в среднем стоимость погонного метра будет составлять 500 рублей. Это, конечно оказалось правдой, но у продавцов практически отсутствуют низкие деревья.

В продаже есть пышные и красивые деревья из Дании, но их стоимость доходит до 25 тысяч рублей. Можно приобрести и уменьшенные копии елок, склеенных из обрезков. Но даже в этом случае за одно «дерево» придется заплатить около 900 рублей.

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Искусственные новогодние деревья не пользуются популярностью у горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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