Кражу под объективами видеокамер совершил мужчина в ростовском аэропорту

СЕГОДНЯ 18:39 2019-12-16T18:39:35+03:00

В ростовском аэропорту у пассажирки похитили дорогие часы. Фото: скрин с видео "Ростов Главный"

Изменить размер текста: A A

В ростовском аэропорту неизвестный злоумышленник похитил у пассажирки часы.

Инцидент произошел минувшей ночью с 15 на 16 декабря в аэропорту «Платов». Девушка остановилась на пункте досмотра и оставила в ящике дорогостоящие часы. Молодой человек, который шел в очереди за ней, похитил их, но попал на запись камер видеонаблюдения.

Запись была опубликована в одном из пабликов соцсети. Правоохранители просмотрели видео и без труда обнаружили и задержали подозреваемого.

- Находясь под прицелом нескольких камер, украл у девушки часы в аэропорту Платов. Был в скором времени схвачен стражами. Пассажиры, следите за своими вещами! - написали ростовчане в одном из пабликов соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семейная пара из Ростова попалась на краже телевизора.

Ради техники супруги выломали дверь чужой квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU