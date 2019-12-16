Кражу под объективами видеокамер совершил мужчина в ростовском аэропорту
В ростовском аэропорту неизвестный злоумышленник похитил у пассажирки часы.
Инцидент произошел минувшей ночью с 15 на 16 декабря в аэропорту «Платов». Девушка остановилась на пункте досмотра и оставила в ящике дорогостоящие часы. Молодой человек, который шел в очереди за ней, похитил их, но попал на запись камер видеонаблюдения.
Запись была опубликована в одном из пабликов соцсети. Правоохранители просмотрели видео и без труда обнаружили и задержали подозреваемого.
- Находясь под прицелом нескольких камер, украл у девушки часы в аэропорту Платов. Был в скором времени схвачен стражами. Пассажиры, следите за своими вещами! - написали ростовчане в одном из пабликов соцсети.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семейная пара из Ростова попалась на краже телевизора.
Ради техники супруги выломали дверь чужой квартиры.
ИСТОЧНИК KP.RU