2019-12-16T18:39:35+03:00
Происшествия

Кражу под объективами видеокамер совершил мужчина в ростовском аэропорту

Правоохранители быстро поймали похитителя
Иван ТИМОФЕЕВ
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В ростовском аэропорту у пассажирки похитили дорогие часы. Фото: скрин с видео "Ростов Главный"В ростовском аэропорту у пассажирки похитили дорогие часы. Фото: скрин с видео "Ростов Главный"
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В ростовском аэропорту неизвестный злоумышленник похитил у пассажирки часы.

Инцидент произошел минувшей ночью с 15 на 16 декабря в аэропорту «Платов». Девушка остановилась на пункте досмотра и оставила в ящике дорогостоящие часы. Молодой человек, который шел в очереди за ней, похитил их, но попал на запись камер видеонаблюдения.

Запись была опубликована в одном из пабликов соцсети. Правоохранители просмотрели видео и без труда обнаружили и задержали подозреваемого.

- Находясь под прицелом нескольких камер, украл у девушки часы в аэропорту Платов. Был в скором времени схвачен стражами. Пассажиры, следите за своими вещами! - написали ростовчане в одном из пабликов соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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