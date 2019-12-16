Пропавшего в Ростове Романа Рублева разыскивают уже два месяца

СЕГОДНЯ 21:49 2019-12-16T21:49:30+03:00

Романа Рублева ищут в Ростове два месяца. Фото: ГУ МВД по РО

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В Ростове уже два месяца не могут найти пропавшего бесследно мужчину.

45-летний Роман Николаевич Рублев ушел из дома еще 15 октября. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к правоохранителям.

На вид мужчине 45-47 лет, рост его составляет 170-175 сантиметров. Пропавший славянской внешности и худощавого телосложения. У него темные волосы и серые глаза. На момент исчезновения мужчина был одет в темную толстовку под горло, синие джинсы и мокасины коричневого цвета. Из особых примет - родинка на щеке.

- Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8 (863) 249-20-60 или 02, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Полиция просит о помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU