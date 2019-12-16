2019-12-16T21:49:30+03:00
Происшествия

Пропавшего в Ростове Романа Рублева разыскивают уже два месяца

Особой приметой мужчины является родинка на шее
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Романа Рублева ищут в Ростове два месяца. Фото: ГУ МВД по РОРомана Рублева ищут в Ростове два месяца. Фото: ГУ МВД по РО
Изменить размер текста:

В Ростове уже два месяца не могут найти пропавшего бесследно мужчину.

45-летний Роман Николаевич Рублев ушел из дома еще 15 октября. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к правоохранителям.

На вид мужчине 45-47 лет, рост его составляет 170-175 сантиметров. Пропавший славянской внешности и худощавого телосложения. У него темные волосы и серые глаза. На момент исчезновения мужчина был одет в темную толстовку под горло, синие джинсы и мокасины коричневого цвета. Из особых примет - родинка на щеке.

- Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8 (863) 249-20-60 или 02, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Внимание! В Ростове-на-Дону уже четыре месяца разыскивают 17-летнюю девушку.

Полиция просит о помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пропавшего в Ростове Романа Рублева разыскивают уже два месяца
Нанятые в инфекционную больницу Новочеркасска врачи возмутили местных жителей
Тринадцать лет «строгача» получил зарезавший возлюбленную после безумного секса ростовчанин
Дончанин едва не скончался посреди улицы от ножевого ранения в грудь
Карантин по орнитозу снят на ростовском птичьем рынке
Врыв газа покалечил мужчину в Ростове-на-Дону
Кражу под объективами видеокамер совершил мужчина в ростовском аэропорту
Футболист Дмитрий Тарасов и беременная модель Анастасия Костенко продают дом
Три года за мошенничество с материнским капиталом получила многодетная мать из Ростовской области
«Оставила прогревать и ушла за покупками»: У автоледи угнали «Волгу» в Ростовской области
Отключение света в Ростове-на-Дону 16 декабря 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону о компенсациях за детские путевки расскажут по телефону горячей линии
Россиянин напал на пограничников в Донецке Ростовской области
В Ростовской области 15-летний водитель врезался в дерево
В Ростове-на-Дону выбрали лучшие бизнес-идеи от школьников
Ростовчане предпочитают консервативные методы сбережения
Водитель-обманщик заставил ростовчанку трижды оплатить проезд
Ростовчанин подвергся жестокому избиению в северном микрорайоне города
Живые елки оказались доступны не всем ростовчанам
Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала о своем «месте силы»