Пропавшего в Ростове Романа Рублева разыскивают уже два месяца
В Ростове уже два месяца не могут найти пропавшего бесследно мужчину.
45-летний Роман Николаевич Рублев ушел из дома еще 15 октября. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к правоохранителям.
На вид мужчине 45-47 лет, рост его составляет 170-175 сантиметров. Пропавший славянской внешности и худощавого телосложения. У него темные волосы и серые глаза. На момент исчезновения мужчина был одет в темную толстовку под горло, синие джинсы и мокасины коричневого цвета. Из особых примет - родинка на щеке.
- Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8 (863) 249-20-60 или 02, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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Полиция просит о помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU