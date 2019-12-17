2019-12-17T15:40:25+03:00
Происшествия

В подземном переходе в центре Ростова орудовал разбойник с пистолетом

Он совершил налет на офис микрозаймов
Иван ТИМОФЕЕВ
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На подозреваемого завели уголовное дело по статье "Разбой"На подозреваемого завели уголовное дело по статье "Разбой"Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В донской столице, накануне, 16 декабря, было совершено разбойное нападение на микрофинансовую организацию, расположенную в подземном переходе на Большой Садовой. Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, в 17.30 неустановленный мужчина в медицинской маске вошел в офис микрозаймом и, угрожая кассиру пистолетом, потребовал деньги. Сотрудник организации отдал злоумышленнику 6500 рублей, после чего разбойник убежал.

- С места происшествия изъято семь отрезков ленты со следами рук, маска, - сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что в Ростове разбойник в лыжной маске угрожал облить кассира микрофинансовой организации на Западном кислотой. После этого забрал 110 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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