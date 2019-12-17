Донское кафе закрыли после обнаружения крупной партии просроченного мяса и яиц

СЕГОДНЯ 19:53 2019-12-17T19:53:14+03:00

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В одном из кафе Ростовской области обнаружили просроченные яйца и мясо.

Просроченная продукция обнаружилась в селе Самбек в ходе проверки, которая была инициирована правоохранителями. Ее провели специалисты ветеринарной службы, Роспотребнадзора и Россельхознадзора. В морозилках заведения проверяющие нашли 25 килограммов мяса, больше 11 килограммов фарша, почти 5 килограммов куриной печени, 280 яиц и около 3 килограммов свиного карбонада.

- Необходимых документов на продукцию у владельца кафе не оказалось. На мясе и фарше не было маркировки, часть товара оказалась с истекшим сроком годности, - сообщили в пресс-службе управления ветеринарии по Ростовской области.

Стоит также отметить, что учреждение работало незаконно, так как не было зарегистрировано в государственной системе «Меркурий». За нарушения владелец кафе был оштрафован на 23 тысячи рублей.

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Стоит отметить, что купил их мужчина в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU