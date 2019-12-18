Частный дом сгорел в Нахаловке в Ростове
В Ростове по неизвестной причине загорелся частный дом.
Инцидент произошел сегодня, 18 декабря, в микрорайоне Нахаловка около четырех часов вечера. Причину внезапного возгорания пока установить не удалось. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь, полицию и пожарных.
Последствия пожара местные жители сняли на видео. Запись была опубликована в одном из ростовских пабликов соцсети. Произошедшее незамедлительно прокомментировали пользователи.
«Капец, опять начинают территорию освобождать под ЖК», «Какой ЖК? Нафиг он там кому нужен», - написали ростовчане.
Многие заинтересовались адресом сгоревшего дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU