Частный дом сгорел в Нахаловке в Ростове

СЕГОДНЯ 19:09 2019-12-18T19:09:02+03:00

Частный дом сгорел в донской столице. Фото: скрин с видео "Ростов Главный"

На место происшествия приехали полицейские, медики и пожарные

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В Ростове по неизвестной причине загорелся частный дом.

Инцидент произошел сегодня, 18 декабря, в микрорайоне Нахаловка около четырех часов вечера. Причину внезапного возгорания пока установить не удалось. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь, полицию и пожарных.

Последствия пожара местные жители сняли на видео. Запись была опубликована в одном из ростовских пабликов соцсети. Произошедшее незамедлительно прокомментировали пользователи.

«Капец, опять начинают территорию освобождать под ЖК», «Какой ЖК? Нафиг он там кому нужен», - написали ростовчане.

Многие заинтересовались адресом сгоревшего дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU