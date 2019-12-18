Молодые парни с электрошокером ограбили квартиру дончанки

СЕГОДНЯ 19:50 2019-12-18T19:50:46+03:00

В Ростове двух парней поймали после разбоя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За разбой оба парня оказались в участке

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В Ростовской области задержали двух молодых парней, подозреваемых в разбое.

В ходе следствия выяснилось, что 18 и 19-летний через открытую дверь влезли в дом к местной жительнице в азовском районе. Парни избили женщину, ударили ее электрошокером, а затем забрали все деньги и банковские карты и скрылись с места преступления. Общая сума нанесенного ущерба составила более десяти тысяч рублей.

Придя в себя, потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию с заявлением о разбое. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемых. Оба парня были доставлены в участок. Позже выяснилось, что 19-летний парень ранее уже был судим за кражу. Сотрудники полиции изъяли часть денег и вскоре вернут украденное законной владелице.

- В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Они задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU