В Ростовской области двое парней угнали машину и разобрали ее в лесополосе

СЕГОДНЯ 20:53 2019-12-18T20:53:13+03:00

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

Инцидент произошел в Сальском районе. В ходе следствия выяснилось, что двое молодых людей прогуливались вечером по улице и заметили припаркованную машину ВАЗ-2114. Они взломали дверной замок и похитили автомобиль. Затем они отогнали ее в лесополосу, где разобрали ее на запчасти, которые собирались продать. Стоимость машины составляла 120 тысяч рублей.

Владелец машины обнаружил пропажу. Он незамедлительно обратился в полицию с заявлением о краже авто. Правоохранители смогли найти и задержать подозреваемого. Позже выяснилось, что оба злоумышленника уже были судимы.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Помогла бдительность стражей порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU