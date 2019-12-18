В Ростовской области двое парней угнали машину и разобрали ее в лесополосе
В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.
Инцидент произошел в Сальском районе. В ходе следствия выяснилось, что двое молодых людей прогуливались вечером по улице и заметили припаркованную машину ВАЗ-2114. Они взломали дверной замок и похитили автомобиль. Затем они отогнали ее в лесополосу, где разобрали ее на запчасти, которые собирались продать. Стоимость машины составляла 120 тысяч рублей.
Владелец машины обнаружил пропажу. Он незамедлительно обратился в полицию с заявлением о краже авто. Правоохранители смогли найти и задержать подозреваемого. Позже выяснилось, что оба злоумышленника уже были судимы.
- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове-на-Дону полицейские раскрыли угон еще до того, как хозяин машины узнал о краже.
Помогла бдительность стражей порядка.
ИСТОЧНИК KP.RU