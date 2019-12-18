В Ростове разыскивают пропавшего два дня назад школьника
В Ростове уже два дня ищут пропавшего школьника.
15-летний Иван Дмитриевич Стрельников пропал в Первомайском районе. Парень ушел из дома 16 декабря и по сей день его местонахождение неизвестно. Родители подростка пытались найти сына, но их попытки не увенчались успехом и они обратились в полицию. Сотрудники полиции незамедлительно организовали комплекс поисковых мероприятий.
Рост школьника около 152 сантиметров. У мальчика серо-зеленые глаза и русые волосы. На момент исчезновения мальчик был одет в куртку красного цвета, сине-оранжевую шапку с рисунком в виде ромбиков, черные джинсы, а на ногах черные туфли. При себе у школьника был рюкзак серо-синего цвета и мобильный телефон.
- Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8- (863) 249-45-20 или 02, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU