2019-12-18T21:40:24+03:00
Происшествия

В Ростовской области молодой парень ударом ножа в сердце убил пожилого собутыльника

Мужчина скончался на месте преступления
Иван ТИМОФЕЕВ
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Молодого ростовчанина заподозрили в убийстве пожилого собутыльникаМолодого ростовчанина заподозрили в убийстве пожилого собутыльникаФото: Тимур ХАНОВ
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В Ростовской области поймали мужчину, подозреваемого в убийстве.

Инцидент произошел в Белой Калитве. 25-летний мужчина обвиняется в убийстве 56-летнего собутыльника. Мужчины повздорили на бульваре 50 лет Победы.

- По предварительным данным, мужчины купили алкоголь и устроили застолье. В процессе употребления спиртного мужчины поссорились и стали выяснять, кто кому должен деньги. 25-летний мужчина схватился за нож и вонзил его острием прямо в сердце оппоненту. От полученных ран, мужчина скончался на месте, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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Ориентировка передана по всем постам и нарядам, на особом внимании — автотрассы и вокзалы по всему региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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