В донской столице осудили двух торговцев наркотиками
В Ростове осудили местного жителя Артема Фомина. Он обвинялся в продаже синтетических наркотиков.
В ходе следствия выяснилось, что в 2017 году Фомин узнал о местонахождении тайников с наркотиками. В тот момент он вместе с подельником забрал свыше семи килограммов синтетики. Похищенное они хранили в арендованной квартире. Злоумышленники планировали продать наркотики, но не успели - были задержаны правоохранителями. По факту преступления завели уголовное дело.
- Дело рассматривал Советский районный суд города с участием коллегии присяжных заседателей. Фомина приговорили к 18 годам заключения, также ему на 20 лет запретили пользоваться интернетом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
В настоящее время приговор в законную силу еще не вступил.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почти пять килограммов наркотиков изъяли у дилера в Ростовской области.
Наркотики нашли в закладках и тайниках.
ИСТОЧНИК KP.RU