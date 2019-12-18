2019-12-18T21:59:50+03:00
Происшествия

В донской столице осудили двух торговцев наркотиками

Злоумышленник с подельником похитили семь килограммов синетики
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове осудили наркодилераВ Ростове осудили наркодилераФото: "КП" Архив
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В Ростове осудили местного жителя Артема Фомина. Он обвинялся в продаже синтетических наркотиков.

В ходе следствия выяснилось, что в 2017 году Фомин узнал о местонахождении тайников с наркотиками. В тот момент он вместе с подельником забрал свыше семи килограммов синтетики. Похищенное они хранили в арендованной квартире. Злоумышленники планировали продать наркотики, но не успели - были задержаны правоохранителями. По факту преступления завели уголовное дело.

- Дело рассматривал Советский районный суд города с участием коллегии присяжных заседателей. Фомина приговорили к 18 годам заключения, также ему на 20 лет запретили пользоваться интернетом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В настоящее время приговор в законную силу еще не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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