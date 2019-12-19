2019-12-19T09:20:25+03:00
Общество

Ростовская модель Анастасия Костенко поделилась с подписчиками планами на Новый год

Девушка заверила, что в этом году останется с семьей
Иван ТИМОФЕЕВ
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Ростовчанка Анастасия Костенко порадовала подписчиков новым снимком. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в ИнстаграмРостовчанка Анастасия Костенко порадовала подписчиков новым снимком. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм
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Ростовчанка Анастасия Костенко в своем аккаунте Инстаграм поделилась с подписчиками тем, как она планирует отметить Новый год.

Модель отметила, что, по ее мнению, этот праздник отлично подходит для встречи с родными и близкими, которых давно не видел. Также девушка рассказала, что сама она очень любит дарить подарки и уже запаслась презентами.

- Я столько набрала настольных игр и уже радуюсь, предвкушая безудержное веселье, - написала Анастасия.

К посту она прикрепила снимок, на котором она сидит в элегантном черном платье на краю ванной, а сзади нее сверкают новогодние огоньки. Пользователи в комментариях незамедлительно поинтересовались, что же за игры для новогодней вечеринки приобрела модель. Многие поддержали точку зрения Насти, отметив, что Новый год это только семейный праздник.

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Внешность модели стремительно меняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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