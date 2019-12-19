2019-12-19T21:01:53+03:00
Общество

В донском регионе вновь ожидается туман: автомобилистов попросили быть внимательными

Непогода продлится до 20 декабря
Иван ТИМОФЕЕВ
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В донском регионе ожидается густой туманВ донском регионе ожидается густой туманФото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области
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В ближайшие часы в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Сотрудники ГИБДД попросили автомобилистов быть особо внимательными на дорогах. На донской регион снова надвигается густой туман.

- В ближайшие часы и до 20 декабря на территории Ростовской области ожидается туман, водителям нужно выбирать безопасную скорость движения, а также не совершать манёвров, не убедившись в их безопасности, - сообщают региональные СМИ со ссылкой на пропаганду ГИБДД по Ростовской области.

Пешеходов тоже попросили быть более внимательными. Во время перехода проезжей части люди должны быть в одежде с проблесковыми маячками. Им необходимо убедиться в безопасности, кроме того не стоит выбегать на дорогу в неположенном месте. Нужно помнить, что лишь строгое соблюдение правил дорожного движения может обеспечить безопасность водителям и пешеходам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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