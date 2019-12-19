2019-12-19T21:59:58+03:00
Общество

Припарковавшийся на газоне в Ростове местный автохам взбесил горожан

Снимок с автохамом появился в соцсети
Иван ТИМОФЕЕВ
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Ростовский автохам вызвал гнев местных жителей. Фото: "Ростов Главный"Ростовский автохам вызвал гнев местных жителей. Фото: "Ростов Главный"
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Ростовский автохам в западном микрорайоне взбудоражил местных жителей.

Автолюбитель припарковался прямо посреди выцветшего газона на проспекте Маршала Жукова, возле маленького деревца. Большой черный Infinity стоял, как ни в чем не бывало. К счастью, не занял хотя бы тротуар – пешеходам пройти можно. Неизвестно, почему автохаму не хватило парковочных мест или ему просто не захотелось на нем парковаться.

Дорогой автомобиль сфотографировали местные жители. Снимок был опубликован в одном из местных пабликов соцсети. Фотографию незамедлительно прокомментировали пользователи.

«Типичный нищеброд. «Инфинити», а денег на парковку нет, живёт в квартире, наверняка, дешевле, чем авто. Понт!», «Все такие важные, т.к. нет личного авто, а куда по вашему мнению, владелец авто должен был его поставить? На дороге оставить?», «Таким идиотам надо колеса спускать или пробивать», «Полторашку с водой скинуть на капот», - разошлись мнения ростовчан.

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Горожане говорят, что мест для парковки в микрорайоне катастрофически не хватает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Припарковавшийся на газоне в Ростове местный автохам взбесил горожан
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