В Ростовской области в ДТП пострадала шестилетняя девочка

СЕГОДНЯ 08:59 2019-12-20T08:59:04+03:00

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В аварии, произошедшей в Ростовской области, пострадал малолетний ребенок.

Инцидент произошел 19 декабря в городе Донецке в третьем микрорайоне в районе дома № 32. По словам очевидцев, дорогу не смогли поделить Daewoo Matiz и Chevrolet Aveo. За рулем одной из машин находилась молодая девушка. Стоит отметить, что автоледи скрылась с места ДТП сразу же после столкновения. Женщина даже не вышла из машины оценить ущерб.

- В результате ДТП пострадала 6-летняя девочка-пассажир автомобиля Chevrolet , которая сидела в специальном кресле, - сообщают донские СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.

В настоящее время приехавшие на место аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, автоинспекторам предстоит выяснить личность и местонахождение скрывшегося с места ЧП водителя.

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Один из водителей не соблюдал дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU