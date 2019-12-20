В Ростовской области фура врезалась в металлический барьер и дерево

СЕГОДНЯ 21:07 2019-12-20T21:07:00+03:00

Водитель фуры погиб в ДТП на трассе в Ростовской области Фото: Илья БОГОМОЛОВ

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В ДТП в Ростовской области погиб водитель большегруза.

Инцидент произошел сегодня, 20 декабря, утром в Октябрьском районе на трассе М-4 «Дон». По словам очевидцев, водитель автомобиля DAF XF-105 не справился с управлением и врезался в металлический барьер.

От удара большегруз слетел кювет, где он на полном ходу еще и врезался в дерево. 60-летний шофер фуры скончался от полученных травм на месте происшествия. Приехавшие к месту ДТП медики скорой помощи смогли только констатировать смерть.

- Обстоятельства и причины ДТП с погибшим человеком сейчас расследуются. По данному факту проводится проверка, - сообщает портал «Регион online» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.

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К счастью, в аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU