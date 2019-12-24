2019-12-24T19:09:15+03:00
Происшествия

В Ростове многослойный ил едва не «проглотил» неосмотрительного рыбака

От медицинской помощи едва не погибший мужчина отказался
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове рыбак провалился в илВ Ростове рыбак провалился в илФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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На одном из ростовских болот мужчину едва не затянул на дно ил.

Инцидент произошел вблизи железнодорожного моста. Один из рыбаков решил с удочкой забраться подальше от берега для лучшего улова. Но он потерял равновесие, оступился и упал в воду. Чрезвычайное происшествие случилось во вторник, 24 декабря, днем.

- Рыбака начало затягивать в многослойный ил, самостоятельно выбраться он уже не мог. К моменту приезда рыбаков он по пояс находился в воде и просил о помощи, - сообщили в пресс-службе областной службы спасения на водах.

Пришедшие на помощь утопающему специалисты с использованием спасательного оборудования помогли ростовчанину выбраться. Они доставили его на берег. От медицинской помощи он отказался.

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Инцидент произошел на Веселовском водохранилище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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