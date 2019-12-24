Столкновение автобуса и внедорожника в центре Ростова спровоцировало гигантскую пробку
В Ростове собралась многокилометровая пробка из-за ДТП с участием общественного транспорта в центре города.
Инцидент произошел сегодня, 24 декабря, днем в районе Театральной площади. По словам очевидцев, причиной большого затора послужило столкновения пассажирского автобуса с внедорожником.
- Сложная дорожная ситуация сохраняется на улице Нижненольной и в переулке Продольном. По предварительным данным, столкнулись автобус и внедорожник. 40-летний водитель общественного транспорта врезался в иномарку Range Rover при развороте, - сообщают донские СМИ со ссылкой на пропаганду ГИБДД по Ростовской области.
Из-за произошедшей аварии движение на Театральной пощади было полностью перекрыто. В связи с этим образовалась гигантская пробка. Машины на этом участке дороги двигались со скоростью 3-5 километров в час.
К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU