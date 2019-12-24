Выехавшая на встречку ростовчанка погибла в лобовом ДТП
В Ростове-на-Дону случилась смертельная авария.
Инцидент произошел вчера, 23 декабря в переулке Измайловском в районе дома № 43. 19-летняя девушка за рулем автомобиля Kia Rio выскочила на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с иномаркой Skoda под управлением 33-летнего водителя. В результате столкновения молодая автоледи погибла на месте происшествия от полученных травм.
- С травмами в больницу доставлены водитель и трехлетний пассажир Skoda, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Правоохранители проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU