В Ростове-на-Дону на «зебре» сбили прохожего

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-25T09:05:47+03:00

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В донской столице, накануне вечером, 24 декабря, на улице Портовая произошла авария. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области, 26-летний водитель «Форд Фокуса» наехал на 46-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии роствочанин получил травмы различной степени тяжести и его отвезли в больницу.

- По факту ДТП проходит проверка,- отметили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в Ростове, в переулке Измайловском произошла смертельная авария. 19-летняя девушка за рулем автомобиля Kia Rio выскочила на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с иномаркой Skoda под управлением 33-летнего водителя. В результате столкновения молодая автоледи погибла на месте происшествия от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU