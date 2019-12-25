Известный телеведущий Максим Галкин заострил внимание на проблеме ростовских пробок

25 Дек. 20:10 2019-12-25T20:10:15+03:00

Артиста больше всего удивило, что в донской столице машины паркуются вдоль дороги в два ряда

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Максим Галкин акцентировал внимание на проблеме ростовских пробок.

Свое мнение известный шоумен высказал в интервью YouTube-шоу «А поговорить?». Избранник Примадонны рассказал зрителям со всей России о ростовских пробках и проблемах с общественным транспортом.

- В Ростове очень остро стоит проблема общественного транспорта. Личные машины запрудили улицы. Огромные проблемы с парковками. Машины стоят в два ряда. Эту проблему не может решить отдельный человек, а должно решать государство, - отметил Галкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU