Известный телеведущий Максим Галкин заострил внимание на проблеме ростовских пробок
Максим Галкин акцентировал внимание на проблеме ростовских пробок.
Свое мнение известный шоумен высказал в интервью YouTube-шоу «А поговорить?». Избранник Примадонны рассказал зрителям со всей России о ростовских пробках и проблемах с общественным транспортом.
- В Ростове очень остро стоит проблема общественного транспорта. Личные машины запрудили улицы. Огромные проблемы с парковками. Машины стоят в два ряда. Эту проблему не может решить отдельный человек, а должно решать государство, - отметил Галкин.
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ИСТОЧНИК KP.RU