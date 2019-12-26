В Ростовской области поймали грабившего автомобилистов местного жителя

СЕГОДНЯ 22:02 2019-12-26T22:02:34+03:00

Мужчина уже был судим несколько раз по разным статьям

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В Ростовской области задержали молодого человека, подозреваемого в разбое.

В ходе следствия выяснилось, что один из местных жителей просто сидел в своем автомобиле и вдруг дверь внезапно распахнулась и 20-летний незнакомец, угрожая ножом, потребовал отдать все деньги и мобильный телефон. Ошарашенный автомобилист выполнил требование, после чего злоумышленник скрылся с места преступления.

После произошедшего потерпевший незамедлительно обратился в полицию с заявлением о грабеже. Правоохранители по горячим следам нашли и задержали подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции, где позже выяснилось, что ранее он уже был судим за кражу, грабеж и мошенничество.

- В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Он задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU