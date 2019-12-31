2019-12-31T21:22:01+03:00
Происшествия

В Ростовской области водитель ВАЗ-2115 сбил выскочившего на дорогу пешехода

Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области произошло смертельное ДТПВ Ростовской области произошло смертельное ДТПФото: Ирина ПОТЕРЯ
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На трассе в Ростовской области водитель отечественного автомобиля сбил насмерть пешехода.

Инцидент произошел сегодня, 31 декабря, на автодороге «Новочеркасск - Багаевская». Водитель автомобиля ВАЗ-2115 насмерть сбил выскочившего внезапно пешехода.

- По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 30 декабря. Мужчина-пешеход резко выскочил на дорогу перед легковым автомобилем, за рулем которого сидел 41-летний местный житель. Автомобилист не успел притормозить и сбил пешехода, - сообщили в пропаганде ГИБДД по Ростовской области.

Сотрудники ГИБДД сообщили, что мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда врачей скорой помощи. Личность погибшего пока не установлена. На вид ему около 40 лет.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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