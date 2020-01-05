2020-01-05T08:49:34+03:00
Происшествия

Плохое зрение сыграло злую шутку: кусок трубы в реке оказался похожим на труп

Приехавшие спасатели обследовали "место происшествия"
Иван ТИМОФЕЕВ
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Прохожие в Ростове спутали трубу с трупомПрохожие в Ростове спутали трубу с трупомФото: "КП" Архив
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В Ростове зрение подвело сразу нескольких прохожих и позволило спутать кусок плывущей по Дону трубы с трупом человека.

Плывущий "труп" горожане заметили 4 января в промежутке между Ворошиловским мостом и проспектом Буденновским. Прохожие незамедлительно обратились в единую дежурно-диспетчерскую службу. Местные жители рассказали о том, как видели в реке мертвеца.

Приехавшие на место происшествия спасатели обследовали дно и местность.

- Информация о трупе не подтвердилась. Спасатели нашли железный предмет, визуально похожий на тело человека, - сообщили в управлении ГО и ЧС Ростова.

Несмотря на то, что информация оказалась не правдивой, спасатели все равно просят местных жителей в экстренных случаях звонить по номеру «112».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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