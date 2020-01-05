2020-01-05T16:02:56+03:00
Происшествия

Ребенок пострадал в столкновении трех иномарок в северном микрорайоне Ростова

Пострадавших госпитализировали медики
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове столкнулись три дорогих иномаркиВ Ростове столкнулись три дорогих иномаркиФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростове произошло массовое ДТП с участием трех дорогих иномарок.

Инцидент произошел вечером 4 января в Северном микрорайоне Ростова. Около десяти часов вечера на улице Волкова в районе дома № 20 столкнулись три иномарки Audi Q5, Toyota Corolla и Mercedes.

- 19-летний водитель, управлявший Audi Q5, выехал на встречную полосу, где врезался в Toyota Corolla, а затем столкнулся с Mercedes, который стоял на пешеходном переходе, - сообщили в пропаганде ГИБДД по Ростовской области.

В результате аварии пострадали два человека. Восьмилетнюю девочку и 55-летнего мужчину госпитализировали приехавшие на место происшествия медики скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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