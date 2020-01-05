Ростовчанка Полина Диброва пожелала отправиться на отдых после приема 60 гостей
Ростовская модель Полина Диброва посетовала, что за праздники ей пришлось принять порядка 60 гостей.
Об этом она сообщила в своем аккаунте в Инстаграм. Диброва опубликовала фото, где она стоит в шикарном серебристом платье на фоне окна, обильно украшенного новогодним дождиком.
- Спасибо всем нашим друзьям и гостям, сейчас попробовала посчитать людей за эти три дня в нашем доме, включая детей. Получилось около 60 человек, хозяйке срочно надо на шезлонг с видом на море, - написала девушка.
Первый появившийся под фотографией комментарий принадлежал Виктории Лопыревой. Ростовчанка сказала, что Полина заслужила отдых после бурных застолий. Многие пользователи тоже отметили, что Дибровой надо отдохнуть.
Но нашлись и другие, которые посчитали, что она не могла устать от такого образа жизни.
- Как будто сама готовила, посуду потом мыла, стол накрывала. Веселиться устала… пора на шезлонг, - написал один из комментаторов.
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ИСТОЧНИК KP.RU