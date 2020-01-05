Ростовчанка Полина Диброва пожелала отправиться на отдых после приема 60 гостей

5 Янв. 2020 2020-01-05T17:25:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовская модель Полина Диброва посетовала, что за праздники ей пришлось принять порядка 60 гостей.

Об этом она сообщила в своем аккаунте в Инстаграм. Диброва опубликовала фото, где она стоит в шикарном серебристом платье на фоне окна, обильно украшенного новогодним дождиком.

- Спасибо всем нашим друзьям и гостям, сейчас попробовала посчитать людей за эти три дня в нашем доме, включая детей. Получилось около 60 человек, хозяйке срочно надо на шезлонг с видом на море, - написала девушка.

Первый появившийся под фотографией комментарий принадлежал Виктории Лопыревой. Ростовчанка сказала, что Полина заслужила отдых после бурных застолий. Многие пользователи тоже отметили, что Дибровой надо отдохнуть.

Но нашлись и другие, которые посчитали, что она не могла устать от такого образа жизни.

- Как будто сама готовила, посуду потом мыла, стол накрывала. Веселиться устала… пора на шезлонг, - написал один из комментаторов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полина Диброва примерила на себя образ Марфушки из сказки «Морозко».

Вышло на редкость аутентично, считают пользователи сети.

ИСТОЧНИК KP.RU