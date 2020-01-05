2020-01-05T20:57:04+03:00
Происшествия

Рецидивиста поймали в Ростове после кражи из магазина электроники

Полицейские обнаружили злоумышленника по камерам видеонаблюдения
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове поймали рецидивиста, ограбившего магазин электроникиВ Ростове поймали рецидивиста, ограбившего магазин электроникиФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростове правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в краже.

В ходе следствия выяснилось, что 41-летний местный житель зашел в магазин электроники под видом покупателя. Он выбрал подходящую ему гарнитуру, но покупать за деньги он ее явно не собирался. Злоумышленник выждал время и, пока никто не видит, вынес товар из магазина. Но он не учел лишь того, что попал на камеры видеонаблюдения.

Когда пропажа обнаружилась, продавец магазина незамедлительно обратился с заявлением о краже в полицию. Украденный блютуз-наушник стоил восемь тысяч рублей. Правоохранители просмотрели записи и быстро смогли вычислить воришку. Полицейские нашли и задержали злоумышленника. Мужчина сознался в краже и сообщил, что украденное он продал через объявление в Интернете, а все деньги уже потратил.

Позже стало известно, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Кроме того, он причастен еще к трем эпизодам краж в продовольственных магазинах. Общая сумма похищенного составила около 20 тысяч рублей.

- В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские также проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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