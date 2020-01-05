В Ростовской области поймали похитившего силовой кабель за 150 тысяч мужчину

5 Янв. 2020 2020-01-05T21:44:07+03:00

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В отдел полиции Неклиновского района обратился сторож местного детского сада. Он сообщил, что неизвестный украл со строящегося здания силовой кабель стоимостью более 150 тысяч рублей.

Правоохранители провели проверку, в результате которой установили личность и задержали 37-летнего жителя Таганрога. Позже стало известно, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

Злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, что он проник в помещение строящегося детского сада через окно. Там он взял моток силового кабеля и скрылся. Украденное он оплавил, а затем сдал в пункт приема металла. Деньги он уже успел потратить по своему усмотрению.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские также проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU