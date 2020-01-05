Ростовчанин соблазнился магнитолой и попал в руки полиции
В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.
В ходе следствия выяснилось, что 22-летний молодой человек проходил мимо припаркованного автомобиля, заглянув в него, он увидел внутри дорогостоящую магнитолу. Воспользовавшись тем, что его никто не видит, злоумышленник вырезал заднее стекло и похитил ее. Украденное он очень быстро продал, а деньги потратил.
Владелец авто после этого вышел на улицу, увидел поврежденное заднее стекло, а затем заметил пропажу магнитолы. Он незамедлительно обратился в полицию с заявлением о краже. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника. Его доставили в местный отдел полиции.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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Вырученные деньги злоумышленник успел потратить.
ИСТОЧНИК KP.RU