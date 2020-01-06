2020-01-06T19:05:49+03:00
Общество

Ростовчанке Виктории Лопыревой посоветовали почаще бывать с ребенком

Девушка вновь продемонстрировала в Инстаграм счастливую семью
Иван ТИМОФЕЕВ
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Викторию Лопыреву вновь раскритиковали подписчики. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в ИнстаграмВикторию Лопыреву вновь раскритиковали подписчики. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм
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Ростовчанке Виктории Лопыревой посоветовали поменьше развлекаться и побольше уделять времени ребенку.

Модель выложила в своем аккаунте Инстаграм новое фото, на котором запечатлены она, ее муж Игорь Булатов и их маленький сын Марк Лео. На снимке отец играет с малышом, а мать задорно смеется над своими любимыми мужчинами.

Но комментарии подписчиков под этим фото разделились на два лагеря. Кто-то пожелал здоровья малышу, а кто-то посоветовал родителям Марка Лео поменьше развлекаться и побольше уделять времени сыну.

- Малыш такой маленький, а его уже постоянно бросают. Вы в это время тусуетесь с супругом без малыша, так жалко крошку, - написала одна из подписчиц.

- Малыш ложится спать в 8:30 вечера, поэтому по вечерам родители абсолютно свободны. У нас есть, кому выполнять техническую работу, чтобы мама с папой находили время друг на друга. Запомните, дорогая: счастливые родители, счастливый малыш. Проверено, - ответила на критику Виктория Лопырева.

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Размечтавшуюся Викторию Лопыреву опустила на землю беспощадная критика подписчиков.

Модель назвали «уродливой пародией» одухотворенного человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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