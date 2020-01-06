В Ростове автохам преградил дорогу едущей на вызов скорой помощи

6 Янв. 2020 2020-01-06T19:52:43+03:00

Водитель не оставил даже номера телефона на лобовом стекле

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В Ростове-на-Дону припаркованный в неположенном месте автомобиль создал помеху для проезда машины скорой помощи.

Инцидент произошел сегодня, 6 января, на улице Днепровской. Водитель оставил свой легковой автомобиль на дороге во дворах, а сам ушел в неизвестном направлении, не оставив даже номера телефона на лобовом стекле. Из-за его неправильной парковки не хватило места для проезда машины скорой помощи.

Автомобиль автохама сфотографировали свидетели произошедшего. Снимки были выложены в одном из местных пабликов соцсети.

- Страна должна знать своих героев. На улице Днепровской мастер парковки бросил свое «корыто» и не дал проехать скорой помощи на вызов, - написал автор публикации.

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Снимок с автохамом появился в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU