2020-01-06T21:36:56+03:00
Происшествия

«Убью, тварь!»: хозяин одной из ростовских квартир подрался с друзьями во время застолья

В результате потасовки никто не пострадал
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Хозяин квартиры в Ростове устроил драку с друзьямиХозяин квартиры в Ростове устроил драку с друзьямиФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Массовая драка произошла в одной из квартир северного микрорайона.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на Орбитальной, 84. Местные жители одной из многоэтажек услышали жуткие крики в одной из квартир. Слышались фразы «Убью, тварь!» и другие нецензурные выражения. Обеспокоенным жильцам не оставалось ничего, кроме как вызвать полицию.

Приехавшим на место происшествия полицейским удалось выяснить, что потасовка произошла между хозяином квартиры и его друзьями в процессе распития спиртных напитков. К счастью, несмотря на агрессивные возгласы, никто в драке не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Драка тележкой из гипермаркета попала на видео в Ростове-на-Дону.

Двое мужчин сцепились на парковке на Аксайском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Агрессивная молодая ростовчанка напала с ножом на врачей скорой помощи
«Убью, тварь!»: хозяин одной из ростовских квартир подрался с друзьями во время застолья
Бесхозные пакеты под елкой напугали жителей многоэтажки на Западном в Ростове
В Ростове автохам преградил дорогу едущей на вызов скорой помощи
Ростовчанке Виктории Лопыревой посоветовали почаще бывать с ребенком
В Ростовской области поймали рецидивиста после кражи металла
В пожаре в Ростовской области заживо сгорел человек
В Ростовской области задержали незаконно срубавших дубы мужчин
Водитель иномарки сбил неосмотрительного пешехода в Ростове-на-Дону
Вора-домушника поймали в Ростовской области
Пропавшую три дня назад девочку-подростка разыскивают в Ростовской области
Затянувший поверхность Дона мазут обеспокоил ростовских рыбаков
В Ростовской области обнаружили труп 28-летней девушки во дворе многоэтажки
В Ростове поймали угнавшего у приятеля автомобиль мужчину
Ростовчанин соблазнился магнитолой и попал в руки полиции
В Ростовской области поймали похитившего силовой кабель за 150 тысяч мужчину
Рецидивиста поймали в Ростове после кражи из магазина электроники
Анастасия Костенко стала носить одежду мужа на последних месяцах беременности
Два человека погибли в пожаре в Новочеркасске
Ростовчанка Полина Диброва пожелала отправиться на отдых после приема 60 гостей
О страшной аварии в новогоднюю ночь рассказала пострадавшая ростовчанка Мария Лиман
Ребенок пострадал в столкновении трех иномарок в северном микрорайоне Ростова
Схема движения транспорта изменится в ночь перед Рождеством
Бесплатный Wi-Fi появится во всех ростовских автобусах до конца 2020 года
Удачные «переговоры» со сбежавшим енотом провел мужчина в центре Ростова
Агрессивный ростовский таксист по неизвестной причине избил пассажира
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» начал 2020 год с победы
За три дня 2020 года в Ростове произошло 35 аварий
Еще один московский троллейбус вышел на улицы Ростова