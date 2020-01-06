«Убью, тварь!»: хозяин одной из ростовских квартир подрался с друзьями во время застолья
Массовая драка произошла в одной из квартир северного микрорайона.
Инцидент произошел в многоквартирном доме на Орбитальной, 84. Местные жители одной из многоэтажек услышали жуткие крики в одной из квартир. Слышались фразы «Убью, тварь!» и другие нецензурные выражения. Обеспокоенным жильцам не оставалось ничего, кроме как вызвать полицию.
Приехавшим на место происшествия полицейским удалось выяснить, что потасовка произошла между хозяином квартиры и его друзьями в процессе распития спиртных напитков. К счастью, несмотря на агрессивные возгласы, никто в драке не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU