«Убью, тварь!»: хозяин одной из ростовских квартир подрался с друзьями во время застолья

6 Янв. 2020 2020-01-06T21:36:56+03:00

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Массовая драка произошла в одной из квартир северного микрорайона.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на Орбитальной, 84. Местные жители одной из многоэтажек услышали жуткие крики в одной из квартир. Слышались фразы «Убью, тварь!» и другие нецензурные выражения. Обеспокоенным жильцам не оставалось ничего, кроме как вызвать полицию.

Приехавшим на место происшествия полицейским удалось выяснить, что потасовка произошла между хозяином квартиры и его друзьями в процессе распития спиртных напитков. К счастью, несмотря на агрессивные возгласы, никто в драке не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU