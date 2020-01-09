В Ростове неизвестные рассыпали по городу отравленные котлеты для бездомных собак

9 Янв. 2020 2020-01-09T20:21:27+03:00

Горожане утверждают, что такое уже происходило раньше

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В Ростове-на-Дону началось массовое истребление бездомных собак.

Местные жители стали замечать разбросанные по городу котлеты. В них спрятаны таблетки с отравой. О происходящем рассказали очевидцы в одном из городских пабликов соцсети.

Горожане отмечают, что подобное якобы уже происходило ранее в донской столице. Напомним, в августе 2019 года в самом центре города, на Красноармейской, отравили собаку таким образом - животное съело котлету с таблетками.

- История повторяется, в январе этого года во дворах опять появились котлеты с отравой. Будьте внимательны во время прогулок с собакой, - предупреждают владельцы собак друг друга.

Но есть горожане, которые считают, что отравы в котлетах нет. По их мнению, неравнодушные люди просто подкармливают собак безопасной едой со своего стола. Кто из двух «лагерей» ближе к истине пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU