В Ростове неизвестные рассыпали по городу отравленные котлеты для бездомных собак
В Ростове-на-Дону началось массовое истребление бездомных собак.
Местные жители стали замечать разбросанные по городу котлеты. В них спрятаны таблетки с отравой. О происходящем рассказали очевидцы в одном из городских пабликов соцсети.
Горожане отмечают, что подобное якобы уже происходило ранее в донской столице. Напомним, в августе 2019 года в самом центре города, на Красноармейской, отравили собаку таким образом - животное съело котлету с таблетками.
- История повторяется, в январе этого года во дворах опять появились котлеты с отравой. Будьте внимательны во время прогулок с собакой, - предупреждают владельцы собак друг друга.
Но есть горожане, которые считают, что отравы в котлетах нет. По их мнению, неравнодушные люди просто подкармливают собак безопасной едой со своего стола. Кто из двух «лагерей» ближе к истине пока неизвестно.
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ИСТОЧНИК KP.RU