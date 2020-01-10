В Ростове поймали напавшего на полицейского рецидивиста

10 Янв. 2020 2020-01-10T20:38:57+03:00

В Ростове рецидивист напал на полицейского Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в нападении на полицейского.

В ходе следствия выяснилось, что житель Мартыновского района ранил участкового ножом. Инцидент произошел 21 декабря 2019 года в посёлке Черёмухи. После нападения на правоохранителя злоумышленник скрылся с места преступления.

- В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий подозреваемого удалось задержать. Установлено, что ранее он был осужден за преступления против личности и собственности, - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.

В настоящее время расследование уголовного дела по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» продолжается.

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Мужчина причастен к аналогичному преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU