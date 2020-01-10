2020-01-10T20:38:57+03:00
Происшествия

В Ростове поймали напавшего на полицейского рецидивиста

Злоумышленник скрылся с места преступления
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Ростове рецидивист напал на полицейскогоВ Ростове рецидивист напал на полицейскогоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в нападении на полицейского.

В ходе следствия выяснилось, что житель Мартыновского района ранил участкового ножом. Инцидент произошел 21 декабря 2019 года в посёлке Черёмухи. После нападения на правоохранителя злоумышленник скрылся с места преступления.

- В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий подозреваемого удалось задержать. Установлено, что ранее он был осужден за преступления против личности и собственности, - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.

В настоящее время расследование уголовного дела по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Стрелял на поражение»: в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого нападении на инкассатора.

Мужчина причастен к аналогичному преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове вместо елок на помойку стали выносить гробы
В Ростове двойник Гарика Харламова ограбил местный магазин
В Ростовской области грабитель в маске напал на женщину
«Вы самый прекрасный учитель географии!»: Поклонники в восторге от фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой на Мальдивах
Ростовские кибер-мошенники похитили с чужих счетов 18 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону на улице Ларина в пожаре погибла женщина
В Новочеркасске мужчина может сесть из-за автомагнитолы
В Ростове-на-Дону мужчина не смог угнать машину под носом у полицейских
«Раз, два, три ёлочка лети»: В Ростове-на-Дону из окна многоэтажки выбросили сосну
Ростовского журналиста нашли мертвым
Ростовских полицейских, попавшихся на крупной взятке, уволили из органов
В Ростове-на-Дону иномарка на пешеходном переходе сбила школьницу
«Пошел на обгон»: В страшной аварии на трассе в Ростовской области погибли два человека