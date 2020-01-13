Автомобилиста с наркотиками поймали на трассе в Ростовской области
В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков.
Сотрудники ДПС на трассе М-4 «Дон» во время несении службы остановили автомобиль Nissan под управлением 49-летнего водителя. По мнению правоохранителей, мужчина вел себя подозрительно. Его обыскали и обнаружили у него сверток с неизвестным веществом, растительного происхождения.
После этого инспекторы ДПС осмотрели транспортное средство и нашли банку с аналогичным веществом. Общая масса обнаруженного вещества составила около 115 граммов. Проведенное исследование подтвердило, что изъятое - наркотическое средство марихуана.
- Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 228 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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Во время обыска оперативники нашли больше пяти килограммов запрещенных веществ.
ИСТОЧНИК KP.RU