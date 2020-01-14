Ростовчанка Анастасия Костенко решила рожать второго ребенка в России

14 Янв. 2020 2020-01-14T19:21:14+03:00

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Ростовская модель Анастасия Костенко публично заявила, что будет рожать второго ребенка в России.

Подписчики поинтересовались, поедет ли жена футболиста Дмитрия Тарасова рожать заграницу, как ее коллеги по цеху. Но девушка оказалась категорична в своем решении и заявила, что не собирается покидать родную страну.

- Я доверилась врачам-акушерам клиники и не пожалела об этом. Жду своего часа, как нечто волнительное и потрясающее, - написала ростовчанка в ответ на вопрос.

Это будет уже второй ребенок Анастасии Костенко от футболиста Дмитрия Тарасова. Первой она родила дочь, имя девочке дала мать – она назвала дочку Миланой, имя второму ребенку будет давать отец.

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Красавица призналась, что к зачатию они с мужем готовились заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU