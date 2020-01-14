Ростовчанин поздравил соседей со Старым Новым годом выстрелами из ружья

14 Янв. 2020 2020-01-14T19:50:53+03:00

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Ростовчанин минувшим вечером открыл стрельбу с балкона из ружья.

Инцидент произошел на 13 января в центре донской столицы – на улице Соколова. По предварительным данным, 48-летний мужчина с утра распивал спиртные напитки в гордом одиночестве, а после этого лег спать.

Ростовчанин открыл глаза, когда на часах было семь часов вечера, и тут вдруг он решил поздравить соседей со Старым Новым годом. Но так как никакой пиротехники под рукой не оказалось, он остановил свой выбор на ружье.

Для этого он вооружился оружием и пятью патронами. Выйдя на балкон, мужчина пять раз выстрелил в воздух. Но такого количества для поздравления ему показалось мало, поэтому он взял еще три патрона и еще три раза пальнул в воздух. После этого он разобрал оружие и спрятал его в сейф.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU