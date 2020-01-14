2020-01-14T21:11:51+03:00
Происшествия

Ростовского полицейского осудили за вымогательство денег у собственного друга

Изначально Михаил запросил за свои услуги 20 миллионов рублей
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Ростове осудили полицейского за вымогательствоВ Ростове осудили полицейского за вымогательствоФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Ростовский полицейский осужден за вымогательство денег у подозреваемого.

В ходе следствия стало известно, что инцидент произошел еще в 2018 году. Друг правоохранителя Сергей вместе с несколькими своими сообщниками украли весьма крупную сумму денег у страховой компании «РЕСО-Гарантия». Вышло так, что подсудимый узнал об этом и начал запугивать товарища тюрьмой, но он не имел на это должностных полномочий. Михаил запросил за свои услуги 20 миллионов рублей, а в обмен пообещал смягчение статьи. В результате им удалось сторговаться до 18 миллионов.

Но свои деньги злоумышленник получить не успел. Его приятеля задержали и в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в сфере страхования. Чуть позже стало известно о махинациях полицейского, и Михаила также привлекли к уголовной ответственности.

- Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил обвиняемого к трем с половиной годам колонии общего режима, - сообщил порталу Rostov.ru помощник прокурора Советского района Ростова Нино Калюжина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове трое подростков пойдут под суд за вымогательство.

В отношении подростков уже возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эффектная блондинка из Ростова Виктория Лопырева стала брюнеткой на одну ночь
Тигрица Услада из ростовского зоопарка подружилась с местной кошкой
Ростовского полицейского осудили за вымогательство денег у собственного друга
Ростовчане потребовали прекратить вырубку зеленых насаждений
Ростовчанин поздравил соседей со Старым Новым годом выстрелами из ружья
Ростовчанка Анастасия Костенко решила рожать второго ребенка в России
Дончанка зарезала своего пожилого любовника во время предпраздничного застолья
В Ростовской области выросло число заболевших ОРВИ
В Ростовской области задержали 450 коробок с контрабандными конфетами
В Ростовской области задержали серийного вора из Старого Оскола
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин сообщил о погашении долгов по зарплате футболистам
На Юге новогодние траты клиентов ВТБ выросли на 20%
В Ростовской области лже-сотрудница Пенсионного фонда подсунула пенсионерке купюру «Банка приколов»
Ненавистное соседство: в ростовском аэропорту Платов борются с нашествием грызунов
В Ростове-на-Дону на Шолохова катер протаранил иномарку