Ростовского полицейского осудили за вымогательство денег у собственного друга

14 Янв. 2020 2020-01-14T21:11:51+03:00

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Ростовский полицейский осужден за вымогательство денег у подозреваемого.

В ходе следствия стало известно, что инцидент произошел еще в 2018 году. Друг правоохранителя Сергей вместе с несколькими своими сообщниками украли весьма крупную сумму денег у страховой компании «РЕСО-Гарантия». Вышло так, что подсудимый узнал об этом и начал запугивать товарища тюрьмой, но он не имел на это должностных полномочий. Михаил запросил за свои услуги 20 миллионов рублей, а в обмен пообещал смягчение статьи. В результате им удалось сторговаться до 18 миллионов.

Но свои деньги злоумышленник получить не успел. Его приятеля задержали и в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в сфере страхования. Чуть позже стало известно о махинациях полицейского, и Михаила также привлекли к уголовной ответственности.

- Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил обвиняемого к трем с половиной годам колонии общего режима, - сообщил порталу Rostov.ru помощник прокурора Советского района Ростова Нино Калюжина.

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В отношении подростков уже возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU