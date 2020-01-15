2020-01-15T08:37:39+03:00
Происшествия

Стая бродячих собак напала на ростовчанку и искусала ее

В ЦГБ ей сделали уколы от бешенства и столбняка
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове бродячие собаки напали на местную жительницу. Фото: "Ростов Главный"В Ростове бродячие собаки напали на местную жительницу. Фото: "Ростов Главный"
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В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону на женщину напала стая собак. Информация об этом появилась в группе «Ростов главный» в социальной сети «ВКонтакте». Пострадавшая рассказала, что инцидент произошел на улице 2-я Баррикандная около дома № 4. По ее словам, такие случаи бывали и раньше с другими жильцами дома. — Службы по отлову собак особо не шевелятся, сказали: пишите заявление и т. д. А как жить сейчас — ходить возле дома и бояться за своё здоровье?! В ЦГБ сделали уколы

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону на женщину напала стая собак. Информация об этом появилась в группе «Ростов главный» в социальной сети «ВКонтакте». Пострадавшая рассказала, что инцидент произошел на улице 2-я Баррикандная около дома № 4. По ее словам, такие случаи бывали и раньше с другими жильцами дома. — Службы по отлову собак особо не шевелятся, сказали: пишите заявление и т. д. А как жить сейчас — ходить возле дома и бояться за своё здоровье?! В ЦГБ сделали уколы отВ Железнодорожном районе Ростова-на-Дону на женщину напала стая собак. Информация об этом появилась в группе «Ростов главный» в социальной сети «ВКонтакте».

В западном микрорайоне города Ростова-на-Дону на женщину напала стая бродячих собак.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе на улице 2-я Баррикандная около дома № 4. Пострадавшая рассказала, что она далеко не первая жертва своры. О произошедшем она рассказала в одном из ростовских пабликов соцсети, приложив фото стаи и снимки полученных увечий.

- Службы по отлову собак особо не шевелятся, сказали: пишите заявление и т. д. А как жить сейчас - ходить возле дома и бояться за своё здоровье?! В ЦГБ сделали уколы от бешенства и столбняка, - рассказала пострадавшая ростовчанка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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