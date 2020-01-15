Упавшее дерево покалечило иномарку в донской столице
В донской столице упавшее сухое дерево покалечило припаркованную под ним иномарку.
Инцидент произошел днем 14 января в одном из дворов на улице Еременко. Владелец иномарки Toyota оставил свой автомобиль под сухими деревьями, несмотря на сильный ветер. И вот, когда он вернулся к машине, его ждал неприятный сюрприз.
Одна из тяжелых сухих веток не выдержала и рухнула прямо на крышу неудачно припаркованного автомобиля. Кроме того, большая ветка потянула за собой маленькие. Чтобы вызволить машину из-под обвала пришлось вызвать на место происшествия спасательную бригаду. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в соцсети.
К счастью, в момент ЧП поблизости никого не оказалось.
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ИСТОЧНИК KP.RU