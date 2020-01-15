Ростовчанка Виктория Лопырева изменила праздничным вареникам ради любимых пельменей
Ростовская модель Виктория Лопырева призналась, что на Старый Новый год лепила пельмени с сюрпризами вместо вареников.
Об этом она рассказала на своей странице в соцсети Инстаграм. Девушка написала, что такую традицию соблюдают только люди с юга. Они целый день перед 13 января самозабвенно лепят вареники с сюрпризами, а вечером садятся за праздничный стол и окончательно провожают старый год и снова встречают новый. По словам модели, южане соблюдают эту традицию, даже находясь заграницей.
- Когда-то, когда я переехала в Москву, тут мало кто знал о том, что такая традиция существует, не говоря уже о том, что понять, как Новый год все еще может быть старым. Кстати, я больше люблю пельмени, их и леплю, - написала под новой записью Виктория Лопырева.
Виктория рассказала, что спрятала в одном из пельменей помолвочное кольцо. Оно предназначалось для одной из ее подруг.
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ИСТОЧНИК KP.RU