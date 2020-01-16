На улице Руднева в Ростове провалился асфальт
В одном из районов Ростова по неизвестной причине провалился асфальт.
Инцидент произошел в Пролетарском районе на улице Руднева днем 15 января. Яма появилась напротив одного из частных домов. Общая площадь ее составила один квадратный метр.
Стоит отметить, что провал появился именно в том месте, где рабочие недавно положили дорожную «заплатку». Сначала асфальт здесь просто просел, а затем и вовсе провалился.
- Информацию об этом передали дорожно-строительному предприятию Ростова. Яму засыпали камнями и обозначили деревянным указателем, - сообщает региональное управление по делам ГО и ЧС.
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Яму уже заделывают.
ИСТОЧНИК KP.RU